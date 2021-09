In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Theresa Koshka und Tom Zondek nehmen den verletzen Amateurtänzer Aziz Rahmani in Empfang. Seine Tanzpartnerin Romy Menhöfer hat ihm unbeabsichtigt beim Quickstep-Training den Absatz ins Schienbein gerammt. Nach der OP muss Theresa Aziz' Hoffnung auf schnelle Heilung enttäuschen. Dann kommt es auch noch zur Auseinandersetzung zwischen ihm und Romy. Seit 15 Jahren sind sie ein Tanzpaar, doch seit einem Vorfall vor einer Woche scheinen sie sprichwörtlich aus dem Takt zu sein. Im Streit gehen die Freunde auseinander. Plötzlich klagt Romy über starke Bauchschmerzen und Aziz muss geschockt mit ansehen, wie sie zusammenbricht. Ausgerechnet Tom appelliert an Aziz, auf Romy zuzugehen. Julia Berger ist seit einer Woche bei ihren Eltern untergekommen, um bei Theresa das Feld für Noah Mattes zu räumen. Um ihre Wohnsituation zu lösen, hat sie sich bei einem Immobilienmakler gemeldet. Als Mareike Gessler, die Ehefrau des Maklers, in der Klinik auftaucht, um Julia die versprochene Wohnung madig zu machen, ist Julia irritiert. Doch weder sie noch Rebecca haben viel Zeit darüber nachzudenken, denn Mareike bekommt plötzlich seltsame Symptome. Ben Ahlbeck büffelt für die Facharztprüfung und hält nebenbei noch Leyla Sherbaz den Rücken frei. Dann kommt Ben mit einer Bitte auf sie zu.

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Emma Jahn Elisa Agbaglah

Rebecca Krieger Milena Straube

Mikko Rantala Luan Gummich

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Dr. Noah Mattes Christian Martin Schäfer

Aziz Rahmani Deniz Arora

Romy Menhöfer Anna Platen

Mareike Gessler Judith Sehrbrock

und andere

Buch: Marianne Sander

Regie: Steffen Mahnert