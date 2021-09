In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Noah Mattes staunt nicht schlecht, als Elias Bähr eines Morgens aus dem Rettungswagen steigt und Karl Fredericksen, einen Pfarrer, einliefert. Dieser ist während des Gottesdienstes plötzlich erblindet und gestürzt. Karl hat mehrere Symptome, denen die beiden Ärzte nun auf den Grund gehen. Tatsächlich diagnostizieren sie kurz darauf eine genetisch bedingte Krankheit, welche auch Blindheit auslöst. Karl gerät daraufhin in Panik. Er hat eine Tochter, die nun auch getestet werden muss. Er möchte trotzdem vor ihr geheimhalten, wer er ist. Ben Ahlbeck hat noch drei Wochen Zeit bis zur Facharztprüfung. Seinen Alltag hat er bis ins kleinste Detail durchgeplant. Als Julia Berger ihn darauf hinweist, dass er sich vielleicht ein bisschen übernimmt, wischt Ben das vom Tisch. Da klinkt sich Joni Schubert schmunzelnd ein. Er hatte zwar gerade einen Zusammenbruch, aber dieser Streit ist viel spannender! Joni ist Langzeitstudent und erforscht die eigentliche Bedeutung hinter Gesprochenem und Geschriebenem. Leyla Sherbaz steckt bis zum Hals in Aufgaben und verheddert sich plötzlich in einer Lüge, die sie nicht geheim halten kann. Auch Tom Zondek und Emma Jahn streiten sich.

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Emma Jahn Elisa Agbaglah

Rebecca Krieger Milena Straube

Mikko Rantala Luan Gummich

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Dr. Noah Mattes Christian Martin Schäfer

Karl Fredericksen Michael Schenk

Wanja Kostova Nellie Thalbach

Joni Schubert Björn von der Wellen

und andere

Buch: Kim Zimmermann

Regie: Steffen Mahnert