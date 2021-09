Robert Müller wird mit verletztem Auge ins Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert. Er wurde von einem Fahrradkurier angefahren und ist in Rollsplit gefallen. Oberarzt Matteo Moreau und Assistenzarzt Tom Zondek nehmen sich seiner an. Doch Roberts Hauptsorge scheint seinem Laptop zu gelten. Als er es endlich zurück hat, "arbeitet" Robert sofort wieder. Er ist professioneller Online-Pokerspieler. Tom ist dies zunächst sympathisch, denn auch er beherrscht ein paar Kartentricks. Aber Robert zeigt zunehmend ein ungesundes Verhältnis zum Gaming. Er vertraut Tom an, dass er hoch verschuldet ist und dadurch seine Familie verloren hat. Doch Tom empfindet nur wenig Mitgefühl, denn er wird an seine eigene Vergangenheit erinnert. Ben Ahlbeck und Leyla Sherbaz kümmern sich um den 14-jährigen Silas Bieder. Bei der Behandlung machen sie Bekanntschaft mit "Nr. 6", Silas' sechstem Zeh am rechten Fuß. In letzter Zeit stolpert er öfter und seine Mutter Carla Bieder ist nicht nur deswegen besorgt um ihren Sohn. Sie fürchtet, dass Silas deswegen ausgegrenzt wird. Carla befürwortet die Amputation des Zehs und Silas scheint das auch zu wollen. Dr. Stein ist am Klinikum, um mit Leyla gemeinsam am Ausbau des Traumazentrums zu arbeiten. Währenddessen flüchtet Theresa Koshka vor ihrem Freund Noah Mattes, um einem Heiratsantrag zu entgehen.

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Emma Jahn Elisa Agbaglah

Rebecca Krieger Milena Straube

Mikko Rantala Luan Gummich

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Dr. Noah Mattes Christian Martin Schäfer

Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann

Robert Müller Nico Rogner

Silas Bieder Dennis Hofmeister

Carla Bieder Anne Weinknecht

und andere

Buch: Heiko Zupke

Buch: Johannes Schröder

Regie: Franziska Hörisch