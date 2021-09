Assistenzärztin Rebecca Krieger freut sich auf die terminierte Schilddrüsen-OP mit Fachärztin Theresa Koshka. Doch in der Operation hört das Herz der dreißigjährigen Cleo Wilken plötzlich auf zu schlagen. Rebecca und Theresas Rettungsversuche scheitern, so dass Theresa die lebensrettenden Maßnahmen letztendlich beenden muss. Für Rebecca ist dies ihre erste direkte Konfrontation mit dem Tod einer Patientin. Sie ist zunächst geschockt, doch schlimmer ist, dass Cleos Schwester Luise ins Klinikum kommt und erfahren muss, dass Cleo verstorben ist. Luise ist am Boden zerstört, denn ausgerechnet kurz vor Cleos Operation hat sie sich mit ihr gestritten. Ob es noch eine Möglichkeit gibt, dass die Schwester Erlösung bekommt? Und wie gefährlich sind die Symptome, die Luise überraschend aufweist? Guido Jansen ist in Erfurt, um alte Freunde zu besuchen. Aber aufgrund eines E-Roller-Sturzes landet er im Johannes-Thal-Klinikum und hier ist er kein Unbekannter. Guido Jansen hat dort einmal gearbeitet und er freut sich, alte Kollegen wiederzutreffen, besonders Ben Ahlbeck. Nur an Fachärztin Julia Berger kann er sich nicht erinnern. Handelt es sich um einen Scherz von Guido oder steckt mehr dahinter? Julia jedenfalls fühlt sich veräppelt. Nach dem Tod ihrer Patientin findet Theresa eine unerwartete Schulter zum Anlehnen. Auch Julia hat zu kämpfen, denn ihre Zukunftspläne sind offenbar jetzt schon gescheitert.

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Emma Jahn Elisa Agbaglah

Rebecca Krieger Milena Straube

Mikko Rantala Luan Gummich

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Dr. Noah Mattes Christian Martin Schäfer

Luise Wilken Klara Eham

Dr. Guido Jansen Miguel Abrantes Ostrowski

und andere

Buch: Johannes Schröder

Regie: Franziska Hörisch