In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Mikko Rantala und Noah Mattes versorgen zusammen die junge Kaja Baldin, die im Schwimmbad ausgerutscht ist. Nachdem bei Kaja vor einigen Jahren eine starke Skoliose diagnostiziert wurde, hat sie ihren Wunsch, Sportlehrerin zu werden, aufgegeben und ihre Freude beim Schwimmen gefunden. Doch nun scheint auch dies nicht länger möglich zu sein. Kaja hat nach der Operation Lähmungserscheinungen, weshalb ihr eine Wirbelsäulenversteifung bevorsteht. Mikko und Noah geht ihr Schicksal gleichermaßen nahe und sie machen sich auf die Suche nach einer Alternative. Als Matteo Moreau, der sich als einzige rekonstruktive Koryphäe sieht, davon Wind bekommt, ist der Kampf der Giganten Noah Mattes und Matteo Moreau eröffnet. Chefärztin Karin Patzelt hat heute einiges vor. Seit sie aus der Reha zurückgekommen ist, wird sie von Paul Strese und Norman Kühn mit Geschenken zugeschüttet. Karin hat kein Interesse an den Männern und will das Unterfangen endlich beenden. Doch bis sie die beiden Männer vor der Klinik treffen kann, hat Paul Norman bereits auf die Nase gehauen. Jetzt steht Karin doch eine Nacht mit ihren Kurschatten bevor. Ben Ahlbeck kann endlich seine Facharztprüfung nachholen und es ist Rebeccas Aufgabe, ein passendes Geschenk für den angehenden Facharzt zu finden. Doch was schenkt man einem Mann, der alles zu haben scheint?

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Emma Jahn Elisa Agbaglah

Rebecca Krieger Milena Straube

Mikko Rantala Luan Gummich

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Dr. Noah Mattes Christian Martin Schäfer

Kaja Baldin Rona Özkan

Paul Strese Matthias Freihof

Norman Kühn Heiner Hardt

und andere

Buch: Hannes Blamayer

Regie: Franziska Hörisch