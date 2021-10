Assistenzärztin Emma Jahn und Ausbilderin Leyla Sherbaz nehmen den Tischlerlehrling Hannes Dorn auf, der einen Unfall mit einer Stichsäge hatte. Sein schwer verletztes Bein kann in einer Not-OP gerettet werden. Doch statt sich zu freuen, macht sich Hannes Gedanken, was sein junger Chef Ingo Behnke jetzt wohl von ihm denkt. Aber zur großen Überraschung ist Ingo Behnke nicht sauer, sondern besorgt. Doch seine Sorge schwenkt schnell in Irritation um, als er Hannes´ merkwürdiges Verhalten bemerkt. Er geht seinem Verdacht nach - und tatsächlich: er findet in Hannes' Zimmer Drogen! Er dachte, dieses Kapitel hätten die beiden Männer hinter sich. Ramona Zergiebel kommt mit einem gebrochenen Handgelenk ins Johannes-Thal-Klinikum, wo sie auf keinen Fall Matteo Moreau über den Weg laufen möchte. Doch natürlich ist ausgerechnet der ihr behandelnder Arzt und darüber äußerst amüsiert. Mikko Rantala erfährt, dass Ramona eine glücklose Erfindung publik gemacht hat, wodurch sie zum Gespött der Ärzteschaft wurde. Dass die Frau ihren Erfindergeist abgelegt hat, lässt Matteo grübelnd zurück. Während Theresa Koshka gesagte Worte gerne zurücknehmen würde, will Leyla ihrem Partner Ben etwas Gutes tun und schießt übers Ziel hinaus.

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Emma Jahn Elisa Agbaglah

Rebecca Krieger Milena Straube

Mikko Rantala Luan Gummich

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Dr. Noah Mattes Christian Martin Schäfer

Hannes Dorn Alessandro Schuster

Ingo Behnke Andreas Dobberkau

Ramona Zergiebel Camilla Renschke

und andere

Buch: Heike Galensa

Regie: Jan Bauer