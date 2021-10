Dr. Elias Bähr und Dr. Emma Jahn behandeln Anni Leybold, die mit Schnittverletzungen an den Fingern in der Notaufnahme erscheint. Ihr Körper zuckt immer wieder unkontrolliert, denn die zurückhaltende Frau leidet am Tourette-Syndrom. Während eines Tics hat sie gegen einen Spiegel geschlagen und sich so die Verletzung zugefügt. Dr. Martin Stein kommt mit Unterstützung von Dr. Kathrin Globisch aus Leipzig und wird zu dem Fall herangezogen. Die Ärzte erfahren, dass Anni gehofft hat, ihre Krankheit mittlerweile unter Kontrolle zu haben. Doch der Druck bei ihrem Praktikum im Kindergarten, das sie sich so gewünscht hatte, war einfach zu groß. Anni stellt nun alles in Frage: Kann es am Ende doch nur ein Traum bleiben? Dr. Matteo Moreau zeigt Rebecca die kalte Schulter. Die könnte sich eigentlich freuen, aber ist sich unsicher, was sie davon halten soll. Gemeinsam nehmen beide den Kriminalkommissar Emiliano Catalfo zur Beobachtung stationär auf, auch wenn der vehement gegen diese "Festnahme" wettert. Emiliano ist davon überzeugt, dass die Betriebsärztin geschwindelt hat und er sich beim Sport nur zur sehr ausgepowert hat. Rebeccas Diagnose sagt etwas Anderes. Ben Ahlbeck plagt der Frust über die nicht bestandene Prüfung. Dass Dr. Leyla Sherbaz mit Dr. Stein auf einem beruflichen Höhenflug ist, trägt nicht gerade zur Besserung seiner Stimmung bei.

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Emma Jahn Elisa Agbaglah

Rebecca Krieger Milena Straube

Mikko Rantala Luan Gummich

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Dr. Noah Matthes Christian Martin Schäfer

Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann

Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig

Anni Leybold Helene Blechinger

Emiliano Catalfo Michele Cuciuffo

und andere

Buch: Teresa Hochmuth

Regie: Jan Bauer