Bastian Marquardt ist für Aufnahmen im Tonstudio der 15 Jahre älteren Sound-Designerin Flora Jensen. Beide spüren, dass sie trotz des Altersunterschieds auf einer Wellenlänge sind. Nach einem spontanen Kuss erleidet Flora jedoch einen Anfall und kippt um. In der Sachsenklinik entdecken Dr. Philipp Brentano und Dr. Kathrin Globisch im Gehirn von Flora eine Raumforderung.

Bastian Marquardt ist für Aufnahmen im Tonstudio der 15 Jahre älteren Sound-Designerin Flora Jensen. Beide spüren, dass sie trotz des Altersunterschieds auf einer Wellenlänge sind. Nach einem spontanen Kuss erleidet Flora jedoch einen Anfall und kippt um. In der Sachsenklinik entdecken Dr. Philipp Brentano und Dr. Kathrin Globisch im Gehirn von Flora eine Raumforderung. Sie müssen abklären, um welche Art Tumor es sich handelt. Die Ungewissheit und Angst nimmt Flora so sehr mit, dass sie Bastians vorsichtiges Nachhaken zur Bedeutung des Kusses abblockt. Bastian ist konsterniert und sucht nicht etwa bei seiner Mutter, Verwaltungschefin Sarah Marquardt, Rat, sondern bei Kaminski. Dr. Maria Weber freut sich auf drei freie Tage mit Dr. Kai Hoffmann und will sich überraschen lassen. Vorher benötigt Kai allerdings noch Hilfe von seiner Ex-Frau Dr. Ina Schulte. Er beordert sie für eine komplizierte Geburt in die Klinik und vergisst dabei, dass heute der Geburtstag des gemeinsamen Sohnes Adrian ist. Zum ersten Mal seit dem tragischen Unfall erinnern sich die verwaisten Eltern an die gemeinsame Zeit mit Adrian und Kai wird von seiner Trauer übermannt. Tag der Entscheidung bei Dr. Roland Heilmann: Kurzentschlossen fährt er nach Berlin, um seine Katja zurückzugewinnen. Dort trifft er allerdings zunächst nur auf ihren Ex-Mann Stefan.

Besetzung:

Flora Jensen Miriam Morgenstern

Sonja Krewitz Julia Preuß

Stefan Brückner René Steinke

Bastian Marquardt Johann Lukas Sickert

Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann

Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig

Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann

Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt

Dr. Philipp Brentano Thomas Koch

Arzu Ritter Arzu Bazman

Dr. Rolf Kaminski Udo Schenk

Dr. Ina Schulte Isabell Gerschke

Dr. Lilly Phan Mai Duong Kieu

Otto Stein Rolf Becker

Miriam Schneider Christina Petersen

Kris Haas Jascha Rust

Dr. Maria Weber Annett Renneberg

Dr. Kai Hoffmann Julian Weigend

Katja Brückner Julia Jäger

und andere

Musik: Jörg Magnus Pfeil, Siggi Müller

Kamera: Marc Christian Weber

Buch: Jochen S. Franken

Regie: Mathias Luther