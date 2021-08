Nach einer durchfeierten Nacht in einem Club will sich Richy Sandow noch ans Steuer setzen. Sein jüngerer Bruder Jason bringt ihn davon ab, aber Richy nötigt ihn, statt seiner das Auto zu fahren. Jason will das nicht, denn er ist erst sechzehn und hat noch keinen Führerschein. Schließlich setzt sich der große Bruder durch.

Kurz darauf überfährt Jason die junge Ronja Mielitz, die gerade zur Arbeit will. Beide Brüder geraten in Panik und Richy zwingt Jason, weiterzufahren und die Frau liegenzulassen. Ronja wird schwer verletzt in die Sachsenklinik eingeliefert und von Dr. Kai Hoffmann sowie Dr. Ilay Demir notoperiert. Doch es gibt Komplikationen. Da kommen auch Richy und Jason in die Klinik. Richy hat sich bei der Vollbremsung an der Frontscheibe ein schweres Nasenbluten zugezogen. Während er untersucht und medizinisch versorgt wird, erfährt Jason durch Zufall, dass Ronja ebenfalls in der Klinik ist. Ihn quälen schreckliche Schuldgefühle. Oberschwester Arzu Ritter kehrt nach ihrem Unfall nach Hause zurück, wird dort aber von ihrem Mann, Dr. Philipp Brentano, wie ein Pflegefall behandelt.

Besetzung:

Jason Sandow Dennis Hofmeister

Richy Sandow Anton Nürnberg

Jasmin Hatem Leslie-Vanessa Lill

Dr. Ilay Demir Tan Caglar

Oskar Brentano Leonard Scholz

Max Brentano Ben Grünberg

Pauline Brentano Lara Schierack

Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann

Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig

Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann

Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt

Dr. Philipp Brentano Thomas Koch

Arzu Ritter Arzu Bazman

Dr. Rolf Kaminski Udo Schenk

Dr. Ina Schulte Isabell Gerschke

Dr. Lilly Phan Mai Duong Kieu

Otto Stein Rolf Becker

Miriam Schneider Christina Petersen

Kris Haas Jascha Rust

Dr. Maria Weber Annett Renneberg

Dr. Kai Hoffmann Julian Weigend

Katja Brückner Julia Jäger

und andere

Musik: Thomas Berlin, Martin Geerd Meyer

Kamera: Uwe Neumeister

Buch: Andreas Püschel

Regie: Daniel Drechsel-Grau