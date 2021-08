Emma Jahn und Tom Zondek werden im wahrsten Wortsinn schlagartig auf Joscha Harz aufmerksam, als der in einen Tisch in der Cafeteria des Johannes-Thal-Klinikums kracht. Joscha scheint etwas umnebelt zu sein und will sich zuerst nicht behandeln lassen. Tom und Emma bekommen ihn aber so weit, dass sie ein Schädel-CT machen können.

Trotz Unauffälligkeit wird Joscha über Nacht aufgenommen. Kurz darauf erreicht auch Ina Harz, Joschas Mutter, das Klinikum. Tom ist beeindruckt von der intelligenten und attraktiven Frau, die Joscha als den perfekten Sohn beschreibt. Aber Tom bekommt Zweifel an der scheinbaren Harmonie. Joscha spielt vor seiner Mutter eindeutig herunter, wie schlecht es ihm geht. Wovor will er sie schützen? Als Tom bei Joscha Blut abnimmt, macht er eine Entdeckung: Joschas Blut sieht nicht aus, wie es aussehen sollte. Und Joschas Zustand verschlechtert sich immer weiter.

Ben Ahlbeck und Theresa Koshka nehmen Roman Spar auf, der sich beim Mutter-Kind-Kochen in der Grundschule beinahe einen Finger abgeschnitten hat. Der sympathische Mann ist untröstlich. Nichts möchte er mehr, als für seine Tochter im Mutterzirkel aufgenommen zu werden. Doch er und sein Lebenspartner sind beide Männer und so bleibt ihnen der Zutritt verwehrt. Theresa und Ben bringen die Verletzung in Ordnung, aber irgendwas stimmt mit Roman nicht. Es scheint, der eigentliche Ursprung seiner Symptome könnte ihm doch noch Zugang zum Mutterzirkel verschaffen.

Leyla Sherbaz erwartet Besuch, den sie im Augenblick eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Letztendlich stellt sich aber heraus, dass es doch manchmal schön ist, über den eigenen Schatten zu springen.

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Mikko Rantala Luan Gummich

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Rebecca Krieger Milena Straube

Emma Jahn Elisa Agbaglah

Badria Sherbaz Brigitte Karner

Joscha Harz Juls Serger

Ina Harz Denise Zich

Roman Spar Daniel Gawlowski

und andere

Buch: Marvin Machalett

Regie: David Carreras