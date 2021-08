In aller Freundschaft

Die 16-jährige Josie Bachler steht allein und verunsichert vor der Sachsenklinik. Dr. Martin Stein nimmt ihr die Sorge und übergibt sie in die Hände von Dr. Ina Schulte. Doch bevor sich Josie Ina anvertrauen kann, platzt ihre überbesorgte Mutter Haike in den Behandlungsraum. In deren Anwesenheit schafft Josie es nicht, von ihrem eigentlichen Problem zu berichten.

Ina kann bei der Untersuchung nichts Pathologisches feststellen, Josie und Haike verlassen die Klinik. Ein paar Stunden später hat sich Josies Zustand jedoch akut verschlechtert. Sie wird mit hohem Fieber und einem Hautausschlag am ganzen Körper mit dem RTW in die Notaufnahme gebracht. Josie hat einen septischen Schock! Schwester Miriam Schneider ist enttäuscht: Nach der zweiten Samenspende ist sie immer noch nicht schwanger. Schwester Jasmin Hatem rät ihr, eine zweite Meinung einzuholen, zur Beruhigung. Doch Miriam ist es peinlich, sich von einer Kollegin aus der Klinik untersuchen zu lassen. Zum Glück ist Dr. Julia Berger aus dem Johannes-Thal-Klinikum gerade im Haus. Die Diagnose „Endometriose“ wirft Miriam aus der Bahn. Muss sie sich von ihrem Kinderwunsch verabschieden? Während Dr. Roland Heilmann ein Seminar in Heidelberg besucht, macht sich Katja Sorgen um ihren Sohn Hanno, denn der hat die Schule geschwänzt.

Besetzung:

Haike Bachler Birte Hanusrichter

Josie Bachler Lilly Barshy

Julia Berger Mirka Pigulla

Jasmin Hatem Leslie-Vanessa Lill

Rieke Machold Liza Tzschirner

Hanno Brückner Kasimir Brause

Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann

Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig

Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann

Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt

Dr. Philipp Brentano Thomas Koch

Arzu Ritter Arzu Bazman

Dr. Rolf Kaminski Udo Schenk

Dr. Ina Schulte Isabell Gerschke

Dr. Lilly Phan Mai Duong Kieu

Otto Stein Rolf Becker

Miriam Schneider Christina Petersen

Kris Haas Jascha Rust

Dr. Maria Weber Annett Renneberg

Dr. Kai Hoffmann Julian Weigend

Katja Brückner Julia Jäger

und andere

Musik: Thomas Berlin, Martin Geerd Meyer

Kamera: Uwe Neumeister

Buch: Joyce Jacobs, Marie-Louisa Weber

Regie: Daniel Drechsel-Grau