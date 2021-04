Die Äußeren Hebriden sind die letzten bewohnten Inseln Schottlands, dahinter kommt bis Amerika nur der weite Atlantik. Eine Inselkette, auf der die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Hier leben zuallererst Schafe, dann ein paar Fischer und viele tiefreligiöse Christen. Sie beäugen die "Incomer" skeptisch - die wenigen Aussteiger vom Festland gelten auch nach 40 Jahren noch als Eindringlinge. Annette Dittert hat dem spröden Charme der Äußeren Hebriden nachgespürt und ist "Ureinwohnern" und Neuankömmlingen begegnet. Wie Penelope, einer Bankerin aus Glasgow, die seit 30 Jahren mit ihrer Kuh Daisy in einem schlossähnlichen Schulhaus wohnt - und im Hinterzimmer mit Dutzenden Computern als Traderin arbeitet. Ihr bester Freund Paul ist Muschelsucher am nahegelegenen Flughafen der Insel Barra. Dort landen die Linienmaschinen aus Glasgow während der Ebbe auf dem Strand. Natürlich erst, wenn Paul die Muscheln von der sandigen Landebahn gesammelt hat. Hauptdarsteller auf den Hebriden sind der Himmel, der Wind und das Wetter. Einmal im Jahr segnet der Pfarrer die Fischerboote bei einer Messe im Hafen, denn der Atlantik hat schon viele Opfer gefordert. Fischen vor den Hebriden ist ein gefährliches Unternehmen für die kleinen Kutter. Trotzdem können sich Mike und sein Sohn Patrick kein anderes Leben vorstellen. Patrick ist einer der wenigen Jugendlichen, die auf den Inseln bleiben wollen. Mary wollte auch bleiben, durfte aber keine Fischerin werden. Das sei nichts für Frauen, erklärte man ihr. Nun ist sie Pilotin. Mit ihr fliegt Annette Dittert nach Norden zu Gabin, dem Künstler, der mitten im Nirgendwo eine Galerie gegründet hat. Sein Büro ist die rote Telefonzelle vor dem Haus, denn an Handy-Empfang ist hier nicht zu denken.