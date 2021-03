„Jede Antwort zählt!“ heißt es heute für die TV-Moderatoren Andrea Ballschuh und Jörg Thadeusz. Zusammen mit der pharmazeutisch-technischen Assistentin Katharina Wlaew aus Spandau und der Sopranistin Liane Fietzke aus Ketzin-Paretz müssen sie ihr Wissen beweisen und mit richtigem Gespür Fragen zu beliebten Trends, skurrilen Traditionen, aktuellen Ereignissen und bunten Alltagsfakten beantworten. Abendschau-Moderator Sascha Hingst präsentiert in der Sendung in zwei unterhaltsamen Spielrunden die interessantesten Fragen rund um Berlin und Brandendburg. Mit jeder Frage kann ein bestimmter Geldwert erspielt werden. Dabei hält die Show, was der Titel verspricht – denn jede Antwort zählt: Beantwortet ein Team seine Frage richtig, bekommt es selbst das Geld, ist die Antwort falsch, geht das Geld aufs Konto der Gegner. Dabei bleibt es spannend bis zum Schluss – denn erst das Finale entscheidet, wer das Geld mit nach Hause nehmen darf. In dieser Folge erfahren Sie, warum „Blow-ups“ in Berlin und Brandenburg so ungemein gefährlich sind.