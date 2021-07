Der Psychologe Paul (Christoph Schechinger) hat eine besondere Spezialisierung: Im Gespann mit seinem Therapiehund Käthe betreut er Patienten mit einer tiergestützten Therapie. Ihre Hilfe fordert die Krankenhauspflegeleiterin Hildegard (Mariele Millowitsch) an, um Patienten in schwierigen Situationen zu unterstützen. Pauls besonderes Interesse gilt der Wachkomapatientin Maria Thalbach (Muriel Baumeister), die wie durch ein Wunder nach fünf Jahren aufgewacht ist und in der Reha besser vorankommt als gedacht. Ausgerechnet jetzt steht ihr ein schwerer Rückschlag bevor, denn es gibt wenig Aussicht, dass sie den Platz aus ihrem früheren Leben wieder einnehmen kann. Ihr Mann Johannes (Stephan Szász) lebt mit einer neuen Frau zusammen, zu der ihre Tochter Johanna (Amely Trinks) ganz selbstverständlich „Mama“ sagt. Dass die Achtjährige keinen Kontakt mit ihrer leiblichen Mutter wünscht, setzt Maria schwer zu. Damit sie ihren Kampfgeist nicht verliert, sind Paul und Käthe nun besonders gefordert. Auch der Psychologe sehnt eine Rückkehr herbei: Er erwartet seine Frau Erina (Nadja Bobyleva), eine international gefeierte Star-Ballerina, nach langer Zeit zurück. Allerdings weiß Paul, dass alles anders sein wird.

Besetzung:

Paul: Christoph Schechinger

Jule: Mona Pirzad

Aaron: Ben Braun

Erina: Nadja Bobyleva

Hildegard Möller: Mariele Millowitsch

Greta: Lou Piedayesh

Noah: Junus Petersen

Jasmina: Anna Hausburg

Natalie: Julia Hartmann

Robert Lechner: Stephan Schad

Schwester Tabea: Sina Ebell

Physiotherapeut Joshua: Nicolai Tegeler

Laura: Lina Hüesker

Maria Thalbach: Muriel Baumeister

Johannes Thalbach: Stephan Szász

Johanna Thalbach: Amely Trinks

Sabrina Hoff: Julia Becker

Taxifahrer : Gotthard Lange

Friseur: Rocco Hauff

und andere

Musik: Maurus Ronner

Kamera: Joachim Hasse

Buch: Brigitte Müller

Regie: Philipp Osthus