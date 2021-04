Herzog Don Gomez, mit seiner Tochter Carmencita auf der Reise nach Madrid, wird im Auftrag seines scheinheiligen Rivalen Don Luis umgebracht. Carmencita befindet sich nun in Luis Gewalt. Als Alleinerbin kommt sie den Plänen von Don Luis gerade recht, endlich allein über die Provinz zu herrschen und seine Schmuggelgeschäfte zu verstärken. Eine Heirat Carmencitas mit seinem Stiefsohn Don Diego könnte der Weg sein. So wird der seit Jahren in Cadiz lebende Don Diego herbeigerufen ...

Darsteller:

Don Diego: Pierre Brice

Carmencita: Hélène Chanel

Don Luis: Daniele Vargas

Rodrigo: Massimo Serato

Francisco: Aldo Bufi Landi

Da Cuba : Carlo Latimer

und andere

Drehbuch: Gino De Santis,

Umberto Lenzi, Guido Malatesta und Luciano Martino

Kamera: Augusto Tiezzi

Musik: Angelo Francesco Lavagnino

Regie: Umberto Lenzi