Polizeihauptmeister Horst Krause (Horst Krause) kümmert sich seit seiner wohlverdienten Pensionierung gemeinsam mit seiner Schwester Elsa (Carmen-Maja Antoni) um den Gasthof im brandenburgischen Schönhorst. Es wäre alles gut, wenn Elsa nicht plötzlich so vergesslich wäre. Eine brennende Pfanne in der Küche ruft sogar die Feuerwehr auf den Plan. Krause macht sich große Sorgen um Elsa. Was soll ohne sie aus dem Gasthof werden? Schwester Meta (Angelika Böttiger) und Schwager Rudi (Tilo Prückner) kommen aus Köln zurück, der Familienrat wird einberufen. Krause will kurzerhand verkaufen, doch diesem Plan stellt sich Bürgermeister Stübner (Boris Aljinovic) vehement entgegen, damit dem Ort der Gasthof erhalten bleibt. Aber Krause ist ganz Sturkopf und lehnt jede Hilfe ab - auch die der jungen Köchin Paula (Pauline Knof). Ihr kleiner Sohn ist dem überforderten Krause zunächst zu viel. Eine Reise mit den Schwestern in die alte Heimat nach Pommern soll die Gemüter erstmal beruhigen und Elsa Gutes tun. Bei der Heimkehr erkennt Krause plötzlich, warum Meta ihn zu dieser Fahrt ermutigt hat: Rudi hat während ihrer aller Abwesenheit seine ganz eigenen Ideen für den Gasthof verwirklicht. Kann die Familie am Ende wieder zusammenrücken und eine gemeinsame Lösung finden? Das wäre Krauses größte Hoffnung.

Darsteller:

Dorfpolizist Horst Krause: Horst Krause

Elsa Krause: Carmen-Maja Antoni

Meta Krause: Angelika Böttiger

Rudi Weissglut: Tilo Prückner

Paula: Pauline Knof

Timo: Cai Cohrs

Bürgermeister Stübner: Boris Aljinovic

Lubo Kaczmarek: Victor Choulman

Dörfler: Steffen Scheumann

Polnische Großmutter: Maria Mägdefrau

Imbissverkäuferin Moni: Gisa Flake

Simone: Jenny Langner

Kim: Bernardo Arias Porras

Flora: Lea Draeger

Investor: Bernd Stegemann

Ronny: Jörg Moukaddam

Feuerwehrmann: Marlon Kittel

Tramper: Marian Schäfer

Bauer Friedrich: Lars Nagel

und andere

Musik: Tamás Kahane

Kamera: Florian Foest

Buch: Bernd Böhlich

Regie: Bernd Böhlich