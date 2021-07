Der BER sollte Europas modernster Flughafen werden, stattdessen wurde er beinahe Europas prominenteste Flughafen-Ruine und machte seine Erbauer zum Gespött der Welt. Der neue Hauptstadtflughafen verschlang mehr als sieben Milliarden Euro, er ruinierte Politikerkarrieren und ging mit neunjähriger Verspätung Ende Oktober 2020 an den Start. Am 5. September 2006 begannen die Bauarbeiten noch mit einem fröhlichen Spatenstich. Sechs stolze Männer in dunklen Anzügen nahmen in Schönefeld, südöstlich von Berlin, die Schippe in die Hand und lachten in die Kameras. Darunter die Landesväter Brandenburgs und Berlins, Matthias Platzeck und Klaus Wowereit, der ehemalige Bahnchef Hartmut Mehdorn und der damalige Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee. Nur einer durfte nicht mit auf das Bild: der Bürgermeister der Gemeinde, Udo Haase. Geplant war ursprünglich eine Bauzeit von fünf Jahren. Die Dokumentation erzählt die Geschichte dieses Flughafenneubaus im märkischen Sand, zeigt die hochfliegenden Pläne und bitteren Katastrophen, Gewinner und Verlierer. Architekten, Planer und Manager nahmen ihren Hut. Auch die sechs Männer, die den Baubeginn für den Hauptstadtflughafen ausriefen, sind nicht mehr dabei. Udo Haase, der Bürgermeister von Schönefeld, hielt 14 Jahre die Stellung, seine Gemeinde boomt. Doch als er seine letzte Amtszeit antrat, hätte er es sich nicht träumen lassen, dass er die Eröffnung des BER erst als Ruheständler erleben würde. Der Film fragt: Was lief schief auf der Flughafen-Baustelle vor den Toren Berlins? Woran scheiterten die Bauherren? Und warum muss sich bis heute niemand für den Bauskandal verantworten?