Maite Kelly ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Schlagersängerinnen in Deutschland. Ihre Lieder schreibt sie selbst und füllt inzwischen auch die ganz großen Arenen. Zwei Jahrzehnte nach den Sensationserfolgen der "Kelly Family" hat sie eine neue, junge Generation von Fans erobert und die Charts gestürmt. Die Krönung kam mit dem Hit "Warum hast du nicht Nein gesagt". Das Duett mit Roland Kaiser ist im Internet mit mehr als 85 Millionen Klicks durch die Decke gegangen. Einer der erfolgreichsten Schlager aller Zeiten. Das Erfolgsgeheimnis von Maite Kelly: "Ein guter Traum, den man in ein Lied verpackt, umarmt die Realität und macht aus dieser schrecklichen Realität wieder eine hoffnungsvolle Geschichte." Maite Kelly ist das zweitjüngste Kind der berühmten Musikgruppe "The Kelly Family". Als einzige der Geschwister kann sie an die Erfolge der Band anknüpfen. Unter den zwölf Kindern war sie eher das kleine "Pummelchen" in der zweiten Reihe. Als die Kelly-Family 2002 nach dem Tod des Vaters auseinanderbricht, verabschiedet sie sich zunächst aus dem Showgeschäft. Sie geht als Erzieherin nach Afrika und schreibt Kinderlieder. Schon als Kind hatte sie Kurzgeschichten und Musikstücke geschrieben, mit denen sie aber bei ihrer Familie kaum landen konnte. Nur einige Lieder wurden ins Konzert-Repertoire aufgenommen. 2009 wollte sie dann zurück auf die Bühne. Mit dem Musical "Hairspray" an der Seite von Uwe Ochsenknecht und als Gewinnerin der RTL-Show "Let's Dance" hat sie sich wieder in die erste Reihe gekämpft. Unter der Anleitung von Bernhard Paul hatte Maite Kelly ihr Show-Handwerk sehr früh erlernt - als Clown in der Manege des Zirkus "Roncalli". Erfolg hat sie auch als Kinderbuchautorin. Mit "Hummel Bommel", das sie mit ihrer Freundin Britta Sabbag verfasste, landete sie einen Bestseller. Als Designerin macht sie heute mit einem eigenem Modelabel von sich reden. Schon früher hatte sie die Kostüme der "Kelly Family" entworfen. Der Film zeichnet den Lebensweg von Maite Kelly nach. Der Weg vom Hippie-Kind, das mit der Groß-Familie im Doppeldeckerbus durch Europa tourt und von Straßenmusik lebt, zu umjubelten Auftritten in die großen Hallen und zum Schlagerstar. Selbstbewusst und immer mutig ist sie für ihre Fans zum "Vorbild der Unterschätzten" geworden. Nach der Trennung von ihrem Mann muss sie eine neue Herausforderung bestehen, als Alleinerziehende von drei Töchtern. Zusammen mit Kollegen wie Bernhard Brink, Michelle, Thomas Anders, Matthias Reim und Roland Kaiser, mit ihren Brüdern Joey und Michael Patrick Kelly gibt der Film überraschende Einblicke in das Leben von Maite Kelly auf und abseits der Bühne.