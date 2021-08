Joe und Jerry, zwei Bar-Musiker, bekommen im Chicago der Prohibitionszeit Ärger mit einem Gangsterboss. Auf der Flucht vor seiner Bande lassen sie sich, als Frauen verkleidet, für eine Damenkapelle engagieren, zu der die aufregende Sugar gehört. Bei einem Gastspiel in Miami erwarten sie aufregende Abenteuer, und das nicht nur in der Liebe. - Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon spielen die Hauptrollen in Billy Wilders berühmter Komödie, die mit dem grimmigen St. Valentin Massaker in Chicago "wie ein Feuerwerk beginnt und bis zum Schluss die tollsten Funken sprüht", wie die Zeitschrift „Variety“ zur Uraufführung 1959 schrieb, und mit einem der berühmtesten Schlussworte der Filmgeschichte endet: "Nobody is perfect" antwortet vergnügt der alte Satyr Osgood auf die Eröffnung seiner Herzensdame Daphne, dass sie in Wirklichkeit ein Mann sei.

Darsteller:

Sugar: Marilyn Monroe

Joe: Tony Curtis

Jerry: Jack Lemmon

Gamaschen-Colombo: George Raft

Mulligan: Pat O'Brien

Osgood: Joe E. Brown

Bonaparte: Nehemiah Persoff

Poliakoff: Billy Gray

Sue: Joan Shawlee

Zahnstocher-Charlie: George E. Stone

Beinstock: Dave Barry

und andere

Drehbuch: Billy Wilder und I. A. L. Diamond

Musik: Adolph Deutsch

Kamera: Charles Lang, jr.

Regie: Billy Wilder