Max Schilling, ein alternder Gauner, stellt den Gangster Charly Gibbons, der seinen Schwager Fred umgebracht hat, und wird mit Hilfe der Polizei ehrlich. - Heinz Rühmann spielt die Hauptrolle in dieser Komödie. Max Schilling lebt davon, dass er anderen Leuten unauffällig die Brieftasche aus dem Jackett zieht. Der pfiffige kleine Ganove folgt damit einer Familientradition, sein Sohn Egon soll allerdings auf keinen Fall mehr in die väterlichen Fußstapfen treten, zumal es von Jahr zu Jahr mühseliger wird, mit Erfolg in fremden Taschen zu fischen. Mitunter hat Max seine liebe Not, seiner Frau Pauline das Geld für den Friseur zu beschaffen. Probleme hat Max auch mit seinem Schwager Fred, Paulines missratenem Bruder. Fred ist ein Tunichtgut und stets in Geldverlegenheiten; was er anpackt, geht in der Regel schief. Als er sich mit dem Gangster Charly Gibbons einlässt und bei einem Raubüberfall 300.000 Euro Lohngelder verschwinden, wird Fred bald darauf erschossen aufgefunden. Nun kann Max natürlich nicht mehr so tun, als gehe ihn das alles nichts an. Während die Polizei noch vergeblich nach dem Mörder sucht, heftet sich Max an dessen Fersen und schafft es tatsächlich, den skrupellosen Verbrecher der Polizei in die Hände zu spielen. Die fällige Belohnung ist zwar verlockend, aber Max möchte sie lieber doch nicht annehmen. Inspektor Friedrich versteht das durchaus, und er sorgt schließlich dafür, dass Max fremdes Gut in Zukunft nicht mehr maust, sondern behütet.

Darsteller:

Max Schilling: Heinz Rühmann

Inspektor Friedrich: Arno Assmann

Fred: Hans Clarin

Pauline: Elfie Pertramer

Arthur: Hans Hessling

Desiree: Ruth Stephan

Egon Schilling: Frithjof Vierock

Charly Gibbons: Benno Sterzenbach

Lizzy: Lotte Ledl

Brigitte: Helga Anders

Joe: Harald Maresch

und andere

Drehbuch: Istvan Bekeffy und Hans Jacoby

Kamera: Albert Benitz

Musik: Martin Böttcher

Regie: Imo Moszkowicz