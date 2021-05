Sie nennen sich Bruder und Schwester, sind musikalische Geschwister im Geiste. Gemeinsam gehen sie an Grenzen, zaubern mit Klang und Intensität. Getragen werden diese beiden Ausnahmekünstler von einem Orchester - einer wahren Klassik-Band - das nicht reagiert, sondern aktiv mitgestaltet. So hat man Mendelssohns berühmtes Violinkonzert noch nicht gehört! Geigerin Patricia Kopatchinskaja und Dirigent Teodor Currentzis sind mitnichten nur die "jungen Wilden". Hier treffen zwei musikalisch gereifte Persönlichkeiten aufeinander, die mit ihrem weiten Erfahrungsschatz alles auf eine Karte setzen. Risikobereit, voller Energie und ausgestattet mit dem Mut, herkömmliche Schönheit in Frage zu stellen, dringen sie zu einem neuen Schönheits-Begriff vor. Ein dynamisch in die Konzertaufzeichnung verflochtenes Gespräch eröffnet neue Perspektiven. Der künstlerisch radikale Zugriff auf das üblicherweise einfach "nur" schöne Mendelssohn-Violinkonzert steht dabei im Mittelpunkt. Und gewährt dem Zuschauer tiefe Einblicke sowohl in das Werk und in seine Geschichte als auch in das Streben und Suchen der "partners in crime" Patricia Kopatchinskaja und Teodor Currentzis.