Viermal war Wolfgang Amadeus Mozart in der kurpfälzischen Residenzstadt Mannheim. Hier hörte er zum ersten Mal das beste Orchester seiner Zeit und schloss enge Freundschaften mit den Ausnahmemusikern der berühmten "Mannheimer Schule". Vor allem begegnete er seiner ersten großen - und unglücklichen - Liebe: der damals 16-jährigen Sängerin Aloysia Weber. Ihre Schwester Konstanze wurde später seine Frau. Zwar entstanden hier keine seiner großen Opern und Sinfonien, aber einige der schönsten Konzertarien, sein berühmtes Flötenkonzert und viele Sonaten für Klavier und Violine. In keiner Stadt hatte Mozart sich bis dahin so wohl und in seinem musikalischen Genie so verstanden gefühlt, wie in Mannheim. Der Film erzählt Mozarts große Liebe zu Mannheim nach, indem er die Orte und Personen wieder zum Leben erweckt, die für Mozart wichtig waren. Gesprächspartner dafür sind weltberühmte Mozartkenner wie die Dirigenten Nikolaus Harnoncourt und Sir Roger Norrington, die Komponisten Wolfgang Rihm und Helmut Lachenmann und der Startenor Thomas Hampson. Aber wo ist Mozart heute in Mannheim? Was ist davon geblieben? Wie setzen sich junge Menschen heute mit ihm und seiner Musik auseinander? Filmautor Harold Woetzel sucht in der Musikhochschule des Landes, in der Mannheimer Popakademie, beim hochbegabten Nachwuchs in der Städtischen Musikschule und bei ganz normalen Kindern der "Mozartschule". Er beobachtet den berühmten "Sohn Mannheims" Xavier Naidoo, wie er mit dem Chef des Kurpfälzischen Kammerorchesters Wolfram Christ aus einer Mozart-Arie "Mannheimer Soul" mit großem Orchester komponiert. Er spricht mit der legendären Primaballerina bei John Cranko und heutigen Professorin an der Akademie des Tanzes, Birgit Keil, die eine Choreografie zu einer Mannheimer Liebesarie von Mozart für diesen Film schaffen ließ, und er fragt, ob Hip-Hop und Klassik sich versöhnen lassen. Nicht zuletzt zeigt der Film, wie Mannheim sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer Stadt mit vielen Kulturen entwickelt hat, und dass es nicht immer ein "Zusammenprall der Kulturen" sein muss, wenn junge Türken sich mit Mozart und seiner Musik befassen.