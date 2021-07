Die "NDR Talk Show Classics" erinnern an den großen deutschen Showmaster und Entertainer Alfred Biolek, der heute im Alter von 87 Jahren in Köln verstorben ist. Er war dreimal in der "NDR Talk Show" zu Gast und erzählte zum Beispiel 1987 Moderatorin Franca Magnani von kreativen Pausen und Misserfolgen, Hubertus Meyer-Burckhardt 2009, wie er die legendäre Komikergruppe Monty Python nach Deutschland holte, und plauderte mit Barbara Schöneberger 2013 über sein Leben und seine Leidenschaften.