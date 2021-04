Madagaskar ist die viertgrößte Insel der Welt und rund 1,6 mal so groß wie Deutschland. Obwohl Madagaskar durch den Kanal von Mosambik nur 400 Kilometer von Afrika getrennt ist, erscheint das Land ganz anders, beinahe schon als eigenständiger Minikontinent. Die Küche, die Musik, der farbige Alltag und vor allem die Schönheit der Menschen stellen eine aufregende Mischung dar aus Afrika, Arabien und Asien, woher die Vorfahren der Madagassen stammen. Im fruchtbaren Norden Madagaskars wachsen Pfeffer, Kaffee, Tabak, Zuckerrohr, Nelken, Vanille und vor allem die wertvolle Parfumpflanze Ylang-Ylang. Ihr verdankt die kleine tropische Insel Nosy Be, "Ile de Parfum", ihren unvergleichlichen Duft und einen relativ hohen Lebensstandard in einem der ärmsten Länder der Welt. Der Film zeigt Leben und Arbeit des Ylang-Ylang-Produzenten und -Destillateurs Sabyr Houssem und seiner Familie, die zwischen ihrem paradiesisch anmutenden Dorf am Meer und der quirligen Hauptstadt Hellville im Süden der Tropeninsel pendeln. Die von Sabyr mit einfachsten Mitteln erzeugte Ylang-Ylang-Essenz findet Eingang in die größten und wertvollsten Parfums. Doch die weltweite Krise schlägt Wellen bis nach Nosy Be. Die Preise sind gesunken, und der Absatz stockt. Deshalb setzen die Madagassen große Hoffnung in den Tourismus, der gerade dabei ist, das Inselparadies im Indischen Ozean zu entdecken.