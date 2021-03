Wer von Süden aus nach Hamburg hineinfährt, sieht das riesige wellenförmige Dach des Großmarkts schon von Weitem. Seit 1962 befindet sich der Markt direkt am Oberhafen. Auf 40.000 Quadratmetern werden hier pro Jahr 1,5 Millionen Tonnen Obst und Gemüse gehandelt. Seit 2015 beherbergt die denkmalgeschützte Halle auch ein Mehrzwecktheater. Der Film zeigt aus dem Blickwinkel der Protagonisten Adrian Stoica und Ralf Albers das kontrastreiche Leben in der Großmarkthalle, in der zwei Welten räumlich aufeinandertreffen, auch wenn jede ihre eigene Tageszeit hat.