Gipfel und Seen an der Grenze zum Morgenland

Schwarze Berge, grünes Herz - das kleine, aber feine Montenegro will entdeckt werden! Julia Finkernagel packt wieder ihren Rucksack und reist diesmal auf den Balkan. Mit Herzlichkeit und Humor trifft Julia auf den Montenegriner Suco, der ihr in den kommenden Wochen sein Land zeigen will. "Ihr könnt Autos - aber wir können Schinken, Wein und Honig", sagt Suco und los geht's. Gemeinsam werden die beiden die zauberhaften Orte am südlichsten Fjord Europas, die zweittiefste Schlucht der Welt, Bergalmen und Traumstrände besuchen, immer geleitet von Neugier auf Julias Seite und Heimatstolz auf Sucos Seite. Der Film lebt von den ungeplanten Begegnungen der Protagonistin mit den gastfreundlichen Einheimischen vor der Kulisse atemberaubender Landschaften und zauberhafter Städte. - Auch im zweiten Teil erkundet Julia Finkernagel das wunderschöne Montenegro. Sie trifft auf ihrer Reise den Montenegriner Šuco, der ihr mit viel Humor und Herzlichkeit die Schönheit des kleinen Balkanstaates zeigt.