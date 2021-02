Papageien, Palmen & Co

Wie flickt man den Panzer einer Riesenschildkröte? Galápagos-Schildkrötendame Tomasa hat zwei große wunde Stellen an ihrem Panzer, weil ihr stürmischer Liebhaber Tom sie nicht in Ruhe lassen wollte. Leider ist Tom 100 Kilogramm schwerer als die zarte Tomasa. Mittlerweile sind die wunden Stellen zwar verheilt, aber nun geht es darum, die Löcher zu schließen. Im Kea-Gehege liegt heute Schnee - dabei ist es bei den neuseeländischen Vögeln 25 Grad warm! Kurator Matthias Reinschmidt weiß, dass seine Vögel Unterhaltung brauchen und hat drei Schubkarren voll mit Schnee aus dem Pinguinarium geordert - wie werden die Keas auf die weiße Überraschung reagieren? Delphin Caesar hat Husten und muss zweimal am Tag inhalieren. Eigentlich kein Problem für den trainierten Meeressäuger. Doch wenn die anderen neugierigen Verwandten stören, dann wird es schwierig.