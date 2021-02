Kurator Matthias sitzt auf heißen Kohlen. Er will im Spix-Ara-Nistkasten kontrollieren ob das wertvolle Ei der seltensten Vögel der Welt befruchtet ist. Doch dafür muss das brütende Spix- Weibchen erstmal die Nisthöhle verlassen - und die lässt sich Zeit. Chamäleon Cecilia ist spindeldürr. Seit Tagen will das Reptil nichts fressen. Selbst die Mehlwürmer - ihr Lieblingsfutter- lässt sie liegen. Tierärztin Sara will herausfinden was mit der Chamäleondame nicht stimmt. Seelöwin Carmen hat öfter Probleme mit den Augen, deswegen trainieren die Pfleger und Tierarzt Heiner Müller das Verabreichen von Augentropfen. Und da der Tierarzt schon vor Ort ist, kann die Seelöwin auch gleich noch auf die Waage springen.