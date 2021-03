Warum wachsen bei Faultier Bimba die langen Fellhaare vom Bauch aus zum Rücken hin? Beim täglichen tropischen Regenschauer im südamerikanischen Gehege zeigt sich, dass so das Wasser abfließt und die Haut trocken bleibt. Ein Eisvogel mit blutigem Schnabel wurde nach dem tobenden Sturm aufgefunden und in die Klinik gebracht. Aber hat wirklich der heftige Wind oder doch ein anderer Artgenosse den sogenannten "lachenden Hans" verletzt? Tierarzt Heiner und Biologe Rafael haben da so eine Vermutung und begeben sich auf Spurensuche. Praktikantin Nadine bekommt heute eine Privat-Lehrstunde von Tierarzt Heiner in der Vogelendoskopie: Wie sieht ein großer hellroter Ara von innen aus?