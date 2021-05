In freudiger Erwartung?

Papageien, Palmen & Co

Ist Faultier Bimba nun schwanger oder nicht? In letzter Zeit hängt die Faultierdame noch träger in den Bäumen als ohnehin schon und hat großen Appetit. Doch bei der letzten Ultraschalluntersuchung konnte man nicht wirklich etwas erkennen. Deswegen starten Tierärztin Kirstin und Kollege Heiner heute einen neuen Versuch. Eine Schulklasse besucht heute die australischen Keas - die angeblich schlauesten Papageien der Welt! Und die sind so intelligent, dass sie nur die Futter-Pakete interessieren, die die Kinder mitbringen.