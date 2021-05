In Paris befinden sich berühmte Kunstdenkmäler. Von Notre Dame führt die Seine am Justizpalast vorbei zum Louvre. Abseits der Seine liegt der von Napoléon in Auftrag gegebene Triumphbogen inmitten einer Kreuzung von elf Hauptstraßen. 1889 entsteht anlässlich der Weltausstellung der weithin sichtbare Eiffelturm. 'En miniature' steht auf einer kleinen Seine-Insel das Original eines Geschenks des französischen Volkes an die USA: die Freiheitsstatue.