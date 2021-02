Die junge Sekretärin Marion Crane veruntreut 40.000 Dollar, um mit ihrem verschuldeten Geliebten Sam Loomis endlich einen gemeinsamen Hausstand zu gründen. Doch auf dem Weg zu Sam, der in einer anderen Stadt wohnt, verirrt sie sich und wird in einem abgelegenen Motel brutal ermordet. Der Privatdetektiv Milton Arbogast erhält den Auftrag, das unterschlagene Geld wieder aufzutreiben – doch auch er verschwindet unter mysteriösen Umständen. Die Polizei will sich des Falles nicht annehmen, und so stellen Sam Loomis und Marions Schwester Lila eigene Nachforschungen an. In dem Motel, in dem Marion zuletzt gesehen wurde, machen sie eine schauderhafte Entdeckung ... - Alfred Hitchcocks meisterlich gearbeiteter Psychothriller erzeugt auch heute noch Gänsehaut. Der grandios inszenierte Mord unter der Dusche zählt zu den berühmtesten Szenen der Filmgeschichte.

Darsteller:

Norman Bates: Anthony Perkins

Marion Crane: Janet Leigh

Lila Crane: Vera Miles

Sam Loomis: John Gavin

Milton Arbogast: Martin Balsam

Sheriff Chambers: John McIntire

Dr. Richmond: Simon Oakland

und andere

Drehbuch: Joseph Stefano

Musik: Bernard Herrmann

Kamera: John L. Russell

Regie: Alfred Hitchcock