"Ich glaube, dass es in meinem Leben Zeiten gab, in denen ich viel zu viel Wert auf Anerkennung gesetzt habe und auf das, was unsere Abonnenten von uns erwarten." Philipp Mickenbecker ist 23 Jahre alt und erreicht zusammen mit seinem Zwillingsbruder Johannes und dem YouTube-Kanal The Real Life Guys 1,25 Millionen Menschen. Auf dem Kanal zeigen die beiden, wie sie die verrücktesten Konstruktionen bauen: von der fliegenden Badewanne bis hin zur Wasserrutsche vom eigenen Hausdach.

Die Videos laufen überall auf der Welt, sogar in China und Amerika. Den beiden Jungen aus einem kleinen Dorf in Hessen mit 5.000 Einwohnern scheint die ganze Welt zu Füßen zu liegen. Doch der Erfolg wird begleitet von schweren Schicksalsschlägen: Bei Philipp wird, als er 16 ist, zum ersten Mal Lymphdrüsenkrebs entdeckt. Er kann ein Jahr lang nicht in die Schule gehen, schafft es jedoch, den Krebs mithilfe einer Chemotherapie zu besiegen. Vorerst. Denn drei Jahre später der erneute Schock: wieder Krebs, Philipp lehnt eine erneute Chemo ab und liegt schon bald im Sterben.

Kurz darauf verunglückt seine 18-jährige Schwester bei einem Sportflugzeugunfall. Für die Familie bricht eine Welt zusammen. "Wir sind in unserer Gesellschaft gar nicht darauf vorbereitet, mit dem Tod umzugehen. Man hört es. Aber es ist immer weit weg. Und man denkt, ja, okay, das trifft die, aber es wird mich eh nicht treffen. Und wenn es dann eben doch kommt, dann sind wir komplett überfordert mit dem Tod", so Johannes, Philipps Bruder. Doch die Familie erlebt einen Lichtblick: Philipp wird wieder gesund, die Ärzte bezeichnen es als medizinisches Wunder. Vor wenigen Wochen dann die dritte Krebsdiagnose: erneut Lymphdrüsenkrebs, im Endstadium. Es besteht keine Hoffnung auf Heilung, die Ärzte geben ihm maximal zwei Monate Lebenszeit. Doch Philipp möchte seine Zeit nicht damit verbringen, auf seinen Tod zu warten: Er macht weiter wie bisher, dreht Videos für den YouTube-Kanal, geht auf Reisen, trifft seine Freunde: "Es kommt gar nicht drauf an, was man zusammen macht, sondern eher, wie man es macht."

Die größte Kraft zieht er aus seinem starken persönlichen Glauben, zu dem er während seiner schweren Krankheitsphase gefunden hat: "Ich glaube, dass nach dem Tod die Seele weiterlebt." Die Filmemacherinnen Domenica Berger und Stefanie Gromes gehen der Frage nach, wie eine junge Generation mit dem Thema Sterben umgeht und zeigen, wie Philipp und seine Freunde versuchen, mit der schwierigen Situation umzugehen, sich gegenseitig zu stützen und an dieser Erfahrung zu wachsen.

Ein Film von Domenica Berger und Stefanie Gromes