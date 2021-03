Sabrina ist das reizende Töchterchen des Chauffeurs einer steinreichen amerikanischen Familie. Sie ist unsterblich in David, den jüngeren Sohn der Larrabees, verliebt, der sie kaum wahrnimmt. Als sie an einem schönen Sommerabend bemerkt, wie David eine junge Dame vom Trubel einer großen Gesellschaft zum heimlichen Tête-à-Tête "entführt", ist Sabrina entschlossen, von der Welt Abschied zu nehmen. Nur zufällig rettet Linus, der ältere Bruder und Kopf des Wirtschaftsimperiums der Larrabees, sie vor dem Selbstmord. Schon am nächsten Tag fährt das Mädchen nach Paris, um dort innerhalb von zwei Jahren die Kunst des Kochens zu erlernen – und vielleicht David zu vergessen. Aus der Alten Welt kehrt eine kapriziöse, elegante junge Dame zurück. Der Erste, dem sie begegnet, ist David. Er erkennt Sabrina nicht, ist jedoch von ihrem Aussehen, von ihrem Charme hingerissen. Nicht wenig überrascht, als er erfährt, wer sie ist, will er sogar ihretwegen mit einem Skandal seine Verlobung lösen, an der Linus aus geschäftlichen Gründen stark interessiert ist. Deshalb sieht sich der ältere Bruder gezwungen, einzugreifen. Zunächst hilft er ein bisschen nach, um David einige Zeit bewegungsunfähig zu machen. Und er selbst widmet sich in diesen Tagen sehr ausgiebig der charmanten Sabrina: Es wäre doch gelacht, wenn die Tochter eines ehrenwerten Chauffeurs nicht mit Hilfe eines passablen Schecks "vernünftig" werden sollte. Nun, wer hier zuletzt lacht, wird man erst am Ende der Geschichte sehen, in der schließlich zwei Brüder dasselbe Mädchen lieben.

Besetzung:

Audrey Hepburn: Sabrina Fairchild

Humphrey Bogart: Linus Larrabee

William Holden: David Larrabee

Walter Hampden: Oliver Larrabee

John Williams: Thomas Fairchild

Martha Hyer: Elizabeth Tyson

Joan Vohs: Gretchen Van Horn

Marcel Dalio: Baron St. Fontanel

und andere

Drehbuch: Billy Wilder, Samuel A. Taylor, Ernest Lehman

Autor: Samuel A. Taylor

Produktion: Paramount Pictures

Produzent: Billy Wilder

Kamera: Charles Lang

Schnitt: Arthur P. Schmidt, Doane Harrison

Musik: Frederick Hollander