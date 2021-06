Schau in meine Welt

Phil ist schon ein richtiger Star. Letztes Jahr hat er bei einer bekannten TV-Castingshow mitgemacht und ist sogar bis ins Finale gekommen. Er hat zwar nicht gewonnen, aber Phil hat auf einer ganz großen Bühne gestanden und genau das ist es, was er will. Nach der Castingshow kam das Angebot, bei den „Schlagerkids“ einzusteigen. Eine richtige Musikgruppe wurde gegründet. „Musik ist mein Leben, und irgendwann will ich mal einen richtigen Hit landen!“, sagt Phil