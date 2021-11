Schau in meine Welt

Rauna ist elf Jahre alt und eigentlich ein ganz normales Mädchen - eigentlich. Hätten ihre Eltern keine Rentierfarm mitten in Lappland, würde sie nicht am Polarkreis wohnen, wo es im Winter bis zu minus 30 Grad kalt werden kann und nur vier bis fünf Stunden am Tag hell ist.