Die Ankunft im neuen Internat ist vollbracht. Mehr aber auch nicht. Die Sportler sehen gar nicht ein ihr Internat zu teilen. Besonders Primaballerina Caro ist genervt, als jeder "ihren" Ballettsaal in Beschlag nehmen will. Auch in der Schule gelten neue Regeln. Einsteiner und Sportler sollen zusammenarbeiten, doch beide Seiten wollen nur eins: die Anderen loswerden!