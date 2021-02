In dem Alpendorf Saint Martin lebt der zehnjährige Waisenjunge Sebastian. Anstatt in die Schule zu gehen, jagt er lieber mit seiner Berghündin Belle über die Wiesen. Am meisten freut sich Sebastian auf die Rückkehr seiner Tante Angelina. Doch als er sie mit seinem Großvater César abholen will, erfahren sie Schreckliches: Angelinas Flugzeug ist abgestürzt und hat den Wald in Brand gesetzt. Als einziger glaubt Sebastian daran, dass Angelina überlebt hat und gerettet werden muss. Eisige Bergspitzen, felsige Abgründe und brennende Schluchten - hier muss sich die ungewöhnliche Freundschaft zwischen der klugen Berghündin und dem abenteuerlustigen Jungen bewähren. "Sebastian und die Feuerretter" erzählt von einer wunderbaren Freundschaft zwischen einem Jungen und seinem Hund. Aber auch davon, dass Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit sich manchmal auszahlen, auch wenn man nur ein Kind ist. Ein bildgewaltiges Kino-Erlebnis für kleine und große Zuschauer.

Besetzung:

Sebastian Felix Boussuet

Cesar Tchéky Karyo

Angelina Margaux Chatelier

Pierre Thierry Neuvic

Gabriella Thylane Blondeau

Bürgermeister Urbain Cancelier

Louis Jeffrey Noel

Alfonso Joseph Malerba

Marce Ludi Boeken

Regie: Christian Duguay

Buch: Juliette Sales, Fabien Suarez

Kamera: Christophe Graillot

Musik: Armand Amar