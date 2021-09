Die sanft geschwungenen Weiten der Uckermark gelten vielen als "Toskana des Nordens". Gerade in den Sommermonaten besuchen tausende Berliner die teils unberührten Landschaften oder die vielfach aufwändig restaurierten Kleinstädte. Ein Effekt: Die uckermärkische Tourismusbranche floriert. Das Gastgewerbe gehört längst zu den Jobmotoren der Region. Sogar Brandenburgs größtes Hotel steht hier: Exakt 804 Betten bietet das AHORN Seehotel in Templin.Rund 150 Mitarbeiter aus zwölf Nationen arbeiten hier rund um die Uhr. Mitten in der Hochsaison begleitet diese Reportage für 24 Stunden den Betrieb vor und hinter den Kulissen.