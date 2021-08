Heute zu Gast: Nancy Faeser, SPD, Landes- und Fraktionsvorsitzende

Die Kommunalwahl im März ist gerade erst geschafft, da steht die Bundestagswahl im September auch schon bevor. Und das in einem Jahr, das noch immer von Corona bestimmt wird und das die hessische Politik weiterhin fordert, zwischen Rückkehr zur Normalität und Vorsicht vor weiteren Pandemiewellen das richtige Maß zu finden. Nach und nach drängen jedoch auch alte Probleme und neue Fragen wieder stärker ins politische Rampenlicht: vom Klimawandel über Vermögensverteilung, Digitalisierung und Genderdebatte bis hin zu rechten oder gar rechtsextremen Strömungen in der Polizei. All diese Themen bieten viel Gesprächsstoff für die traditionellen Sommerinterviews des Hessischen Rundfunks, die auch in diesem Jahr im Radio, Fernsehen, Internet und in den Social-Media-Kanälen ausgestrahlt werden.

Die hessischen Spitzenpolitiker der im Landtag vertretenen Parteien stehen Studioleiterin Ute Wellstein und Landtagskorrespondentin Sandra Müller Rede und Antwort und stellen sich auch den Fragen politikinteressierter Menschen aus Hessen. Gesprächspartnerin heute ist Nancy Faeser (SPD). Den Abschluss der Interviewreihe bildet das Gespräch am 11. September mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

