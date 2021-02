Die Straße der Achttausender ist eine Sehnsuchtslinie, einmalig auf der Welt: Die 14 höchsten Berge des Planeten reihen sich auf zu einer imaginären Kette. Zehn der imposanten Gipfel liegen im Himalaya, vier im angrenzenden Karakorum. Sie verteilen sich auf die Länder Indien, Nepal, Pakistan und China mit dessen autonomen Provinzen Tibet und Xinjiang. Die Route zu bereisen, ist nicht einfach: Indien verlangt Sondergenehmigungen für das Sperrgebiet am Kanchenjunga, Tibet ist über weite Teile des Jahres für Fremde geschlossen, vor Reisen zu den pakistanischen Achttausendern warnt jedes Außenministerium. Doch die Mühe lohnt sich. Im Laufe der Reise wechseln Völker, Sprachen, Speisen und Rituale, Tempel und Klöster, Moscheen und Kultstätten, Saddhupilger und Sufimusiker, subtropische Gegenden und wüstenartige Unwirklichkeit, große Hitze und extreme Kälte. Im zweiten Teil der Reise entlang der höchsten Berge der Welt nähern wir uns nach über zweieinhalbtausend Kilometern durch Pakistan und China wieder den höchsten Bergen der Erde und damit Tibet. Über Gyantse und Shigatse erreichen wir das Basislager des Mount Everest, der in Tibet Chomalungma heißt und zelten auf 5.300 Meter am Rombuk-Kloster, dem höchstgelegenen buddhistischen Kloster der Welt. Die Mönche und Nonnen halten extra für uns eine Puja ab und beten für unser weiteres Reiseglück, während sich der höchste Berg der Welt in immer anderen Facetten und Gesichter präsentiert. Sehr beschwerlich und voller Kontrollen ist die Weiterreise nach Lhasa. Immer noch ist der Potala ein heiliger Pilgerort des tibetischen Buddhismus und früherer Regierungssitz der Dalai-Lamas. Rundherum hat sich jedoch das moderne China etabliert mit Steakhäusern, chinesischen Hochzeiten, gleichsam einem "buddhistischen Disneyland". Über die "Friendship-Road" führt der weitere Reiseweg zu den Basislagern der Achttausender Cho-Oyu und Shishapagma nach Nepal, welches die Filmexpedition vor den schrecklichen Erdbeben von 2015 erreicht. Hier erleben wir das Miteinander von Hinduismus und Buddhismus, treffen eine junge einheimische Bergsteigerin, die vom Gipfelglück auf den Achttausendern berichtet und besuchen im Kathmandutal ein Heim für Kinder, die Opfer von Mißbrauch geworden sind. Im heiligen Tempel Pashtupatinath erleben wir Totenverbrennungen und in sehr offener Weise den Umgang mit Tod und Vergänglichkeit. Auf dem Weg in die hohen Berge besuchen wir das Reich der Gurkhas, welches später besonders von dem Erdbeben in Mitleidenschaft gezogen werden wird, und lernen einen Gurkha-Soldaten kennen, der sein ganzes Leben als Söldner in der britischen Armee verbracht hat. In Pokhara lebt Alexander Maximov, der sich auf Ultralight-Flüge vor dem Massiv von Dhoulagiri, Manaslu und Annapurna spezialisiert hat und uns auf einen seiner abenteuerlichen Flüge mitnimmt. Durch den Chitwan Nationalpark mit seinen seltenen Krokodilarten und Panzernashörnern geht der Weg nach Sikkim zu dem dritthöchsten Gipfel der Welt, dem Kangchendzänga. Der abenteuerliche Aufstieg im Regen führt durch Rhododendronwälder und drei Klimazonen. Am Fuße des Achttausenders liegt Darjeeling, Heimat des legendären Tees.