Winter Adé und Frühling Hallo! Unter diesem Motto startet Entertainer und Schlagerstar Ross Antony in den Wonnemonat Mai und das, in der traditionellen Walpurgisnacht. Normalerweise verabreden sich an diesem Abend, in der Nacht vor dem Maifeiertag, allerorts Feierfreudige um gemeinsam bei viel Musik und Tanz in den neuen Monat zu starten.

Traditionell werden Maibäume aufgestellt und rauschende Feste gefeiert. Normalerweise! In diesem Jahr wird es die vielen kleinen privaten Partys, die Feiern in Clubs und Diskotheken und die Konzerte rund um den Maibaum leider nicht geben. Dafür aber den „Tanz in den Mai“ im MDR Fernsehen! Mit viel guter Laune präsentieren Ross Antony und Julia Lindholm jede Menge flotte Tanzmusik, schwungvolle Videoclips und Wissenswertes, Lustiges und Spannendes zur Walpurgisnacht. Tanzpaare aus den Leipziger Tanzschulen sorgen für den perfekten Schwung auf dem Parkett.

Sendung: hr-fernsehen, "Tanz in den Mai", 03.06.2021, 20:15 Uhr