Taylor - Living for the rodeo

Die 16-jährige Taylor hat eine große Leidenschaft: Rodeo. Mit ihrem Bruder Logan nimmt sie regelmäßig an Rodeo-Wettkämpfen in ganz British Columbia teil. Dafür verpasst sie einiges an Unterricht in der Schule und muss hart arbeiten, um alles nachzuholen. Jetzt steht die "BC High School Rodeo Finals" vor der Tür, ein wichtiger Wettkampf für die Geschwister. Die ganze Famile fährt nach Williams Lake, um die beiden zu unterstützen.