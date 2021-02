Taiwan ist vielfältig: Korrespondent Philipp Abresch begibt sich in die vibrierend lebendigen Nachtmärkte der Hauptstadt. Er testet Schweineblut Pudding, Sarg Brot und Schlangen Cocktails. So gestärkt geht es auf eine abenteuerliche Reise quer durchs Land, von den feinen Sandstränden des Pazifiks bis in die sagenhafte Bergwelt des Taroko National Parks mit Wasserfällen und buddhistischen Tempeln. Dort leben noch Ureinwohner, die bis heute ihre Riten lebendig halten. Wie die Großfamilie mit besonderer Berufstradition: Großvater, Vater und Tochter arbeiten als Knochengräber und sorgen so für das Seelenheil ihrer Vorfahren. Und vor der alpinen Kulisse der Alisha Berge ackern die Teebauern wie vor 100 Jahren und sind doch mit ihrer Erfindung voll in der Neuzeit angekommen: Es ist der weltweit berühmte Perlentee. Und auch Touristen gibt es. Längst hat sie begonnen, wovor sich das demokratische Taiwan immer fürchtete, die kommunistische Invasion. Immer mehr Chinesen vom Festland machen einen Abstecher auf die schöne Insel, sehr zur Freude von Hoteliers und Fremdenführern.