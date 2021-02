Reporterin Mai Thi Ngyuen-Kim lässt sich auf ein besonderes Abenteuer ein: Sie begleitet den bekannten Höhlenforscher Stefan Voigt in eine kaum begangene, "wilde" Höhle, die "Heilenbecker Höhle" in Ennepetal im Sauerland. Hier lernt Mai Thi Grundsätzliches über Tropfsteinhöhlen und sie erlebt, was die "Faszination Höhlenforschung" ausmacht: wie Höhlenforscher vorgehen, welche Techniken sie anwenden, was sie antreibt. Mai Thi lernt sich abzuseilen, muss kleinere Kletterpartieren bewältigen, sich durch enge Gänge zwängen. Dabei erfährt Mai Thi: Höhlenforschung ist nicht nur faszinierend, sie ist mitunter auch richtig anstrengend.