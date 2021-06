Genießen, relaxen, sich verwöhnen lassen: Bei einem Wellnessurlaub können Körper und Seele entspannen - und das lässt sich gut mit einer Fernreise in ein exotisches Land verbinden. Aber auch in der Nähe gibt es wunderbare Möglichkeiten zum Ausspannen, wie die Beispiele in dieser Sendung zeigen. Ob in einem Resort in üppiger Natur auf Bali, einem Holzzuber à la Mittelalter im Schwarzwald, in der Salinenstadt Bad Reichenhall, den Thermen des tschechischen Kurortes Marienbad oder anderen Wohlfühloasen – die Annehmlichkeiten von Wellness-Behandlungen, freundlichen Menschen, leckerem Essen und gesunder Umgebung machen gute Laune und Lust auf mehr.