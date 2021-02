Max Bretschneider und Martin Brambach spielen die Hauptrollen in „Willkommen bei den Honeckers“. Frankfurt an der Oder, 1991: Johann Rummel (Max Bretschneider) träumt von einer Karriere als Boulevardjournalist. An die Stars kommt der trickreiche Möchtegern-Reporter bisher nur in seinem Beruf als Kellner heran. Ohne Abitur und Berufserfahrung stehen seine Chancen schlecht, ein begehrtes Volontariat zu ergattern. Gemeinsam mit seinem Freund Maik (Maximilian Mauff) versucht er, sich mit Klatschstorys zu empfehlen: Sobald ein Promi aufkreuzt, gibt er den Reporter und Maik den Paparazzi. Mehr als nette Erinnerungen springen allerdings nicht heraus. Sein starker Wille macht dennoch Eindruck bei der Starjournalistin Marbach (Suzanne von Borsody), die ihn bei ihrer Zeitung empfiehlt. Die große Chance kommt ausgerechnet durch Erich Honecker (Martin Brambach), der sich wegen der Mauertoten verantworten soll. Alle Medien wollen ein Interview mit ihm, doch der ehemalige DDR-Staatschef lässt sie abblitzen. Wer ihn zum Sprechen bringt, hat den Aufmacher des Jahres! Um Honeckers Vertrauen zu gewinnen, ist Rummel jedes Mittel recht: Er freundet sich mit alten SED-Genossen an und gründet zum Schein den Bund der Jungkommunisten im wiedervereinigten Deutschland. Gestellte Fotos sind nur der Anfang. Seinem Weggefährten Maik geht das zu weit und Freundin Jenny (Cornelia Gröschel), deren Bruder bei der „Republikflucht“ ums Leben kam, wendet sich von ihrem Zukünftigen ab. Er ist inzwischen wie besessen von der Idee, das letzte Interview mit Honecker zu führen. Um jeden Preis.

Darsteller:

Johann Rummel: Max Bretschneider

Maik Sperrfeld: Maximilian Mauff

Jenny Seifert: Cornelia Gröschel

Erich Honecker: Martin Brambach

Margot Honecker: Johanna Gastdorf

Walter Rührig: Godehard Giese

Susanne Rummel: Inka Friedrich

Fritz Krozowski: Thomas Thieme

Jochen Trommler: Misel Maticevic

Konrad Kiebick: Uwe Preuss

Elke Marbach: Suzanne von Borsody

Karl Eduard von Schnitzler: Bernd Stegemann

Bonzo: Bernd Michael Lade

Klaus Rummel: Tom Jahn

Kollege Trommler: Ronald Zehrfeld

Mitarbeiterin Trommler: Maria Schuster

Sekretärin Trommler: Anneke Kim Sarnau

Heino: Heino

Bodygard Heino: Jan Mewes

und andere

Musik: Sebastian Fillenberg

Kamera: Christian Stangassinger

Buch: Matthias Pacht

Regie: Philipp Leinemann