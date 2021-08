Sie sind aus Kartoffelteig und werden traditionell von Hand geformt: Schupfnudeln. Das Rezept kommt von Marcus Fetz vom Landgasthaus Blücher in Dörscheid.

Zutaten:

ca. 300 g rohe Kartoffeln

125 g Mehl

1 Eigelb

Salz

Muskat

Zubereitung:

Am Vortag: Die Kartoffeln schälen, kochen und abdämpfen, durch eine Presse drücken und einen Tag kaltstellen (ergibt ca. 250 g Kartoffelmasse).

Am Zubereitungstag: Die Zutaten zu einem Teig verkneten und daumendicke Rollen formen. Fingerlange Schupfnudeln abschneiden und einzeln rollen, so dass die Enden spitz zulaufen. In Salzwasser einmal aufkochen lassen und in Eiswasser abschrecken. Dann in der Pfanne mit Butterschmalz kurz anbraten.

Weitere Informationen Download Schupfnudeln [PDF - 157kb] Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "Hessen à la carte", 04.09.2021, 16:00 Uhr