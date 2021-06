Diesmal geht es rund ums Thema "Mobilität": Spätestens seit der Corona-Pandemie boomt das Fahrradfahren. Und wer eine klimafreundliche Verkehrswende will, kommt daran kaum vorbei. Berlin, München oder Frankfurt wollen fahrradfreundlich werden. Doch in den meisten Städten sind Konflikte noch immer an der Tagesordnung.