In dieser Folge "alles wissen" dreht sich alles um Früchte: um heimische und exotische und um neue Geschmackserlebnisse. Außerdem gehen wir dem fairen Handel der Kakaobohne nach und schauen uns den Apfelanbau in Zeiten des Klimawandels an. Wie kann die Natur geschont werde und gleichzeitig wirtschaftlich gearbeitet werden? Biobauer Bert Krämer lässt die Wildbienen für sich arbeiten.